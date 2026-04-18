„DUŽI PERIOD RADIMO NA TOME“ Saša Kovačević prvi put nakon vesti da postaje otac: „Ostao sam bez teksta, jako smo srećni“

Saša Kovačević prvi put nakon vesti da postaje otac…

Verenica pevača Saša Kovačević, Zorana Tasovac, je trudna, te će pevač i njegova izabranica uskoro dobiti bebu. Saša je sada prvi put nakon vesti da postaje otac otkrio da su on i njegova verenica Zorana presrećni, te priznao da je ostao bez teksta kada je saznao za prinovu.

-Jako smo srećni i radujemo se, šta da kažem više, osim da sam jako srećan što ću postati otac, a i Zoka majka – istakao je pevač.

Takođe je priznao kako je reagovao kada je saznao da će postati otac:

-Bukvalno sam ostao bez teksta. Zorana i ja smo devet godina zajedno i duži period radimo na tome, tako da svako ko se ostvari u toj najlepšoj životnoj ulozi svakako ne može da ne bude srećan. Verujem da će sve doći na svoje kada prvi put zagrlim dete – dodao je Kovačević i naglasio:

– Zorana i ja smo tim, funkcionišemo isto. Ja kada ne radim sa porodicom sam. Ne znam gde bih više vremena. Njoj u trudnoći svaka hrana i mirisi smetaju tako da tu moramo da balansiramo. Nisam do sada kuvao, ali ne bežim od toga.

Podsetimo, Saša Kovačević u oktobru prošle godine verio izabranicu Zoranu Tasovac nakon 10 godina ljubavi, te mu je sudbonosno „da“ izgovorila u Atini.

Zajecaronline/J.V.

