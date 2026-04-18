10 GODINA TERORA! Megan Markl iznela jezive detalje iz života iza zidina palate!

Megan Markl i princ Hari su otvoreno govorili o mentalnom zdravlju i društvenim mrežama tokom posete organizaciji posvećenoj pomoći mladima na njihovom putovanju u Australiju.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa su u četvrtak, 16. aprila posetili organizaciju ,,Batyr“ na univerzitetu ,,Swinburne“ tokom svog trećeg dana boravka. ,,Batyr“ je australijska dobrotvorna organizacija za mentalno zdravlje mladih, fokusirana na preventivnu edukaciju i ranu intervenciju. Koja uglavnom radi sa mladima kako bi se smanjila stigma i podstakli oni kojima je pomoć potrebna da je potraže, ističe People.

Organizacija svoje aktivnosti sprovodi kroz programe „peer-to-peer“ u školama, fakultetima i na radnim mestima. Koristeći lična iskustva kako bi pokrenula razgovore o mentalnom zdravlju i osnažila mlade da potraže podršku za sebe i druge.

Onlajn nasilje

Megan (44) je tokom razgovora sa mladima povezanim sa organizacijom izjavila da je tokom perioda od 10 godina „svakog dana bila maltretirana i napadana“ na društvenim mrežama i da je bila „najviše izložena trolovanju na celom svetu“.

Vojvotkinja je izjavila da kompanije koje stoje iza društvenih mreža „nisu motivisane da to zaustave“, prenela je PA Media, dodajući da ona o tome može „govoriti iz ličnog iskustva, zbog čega volim da slušam, jer mi to zvuči istinito na veoma realan način“.

„Već 10 godina, svaki dan tokom 10 godina, bila sam zlostavljana i napadana. Bila sam osoba koja je najviše bila izložena trolovanju na celom svetu“, nastavila je dok je govorila u učionici, dodajući: „A evo me i dalje ovde.“

„Kada razmišljam o svima vama i onome što prolazite, shvatam da je veliki deo toga u tome da morate da razumete da ta industrija, ta industrija vredna milijarde dolara, koja je potpuno zasnovana na okrutnosti da bi dobila klikove, to se neće promeniti. Zato morate biti jači od toga“, dodala je Megan.

Reč vojvode

Hari (41), takođe je naveo da su društvene mreže dovele do „velike usamljenosti kod mnogih ljudi“ i podelio sa grupom prednosti terapije.

„Čekao sam dok bukvalno nisam bio u fetalnom položaju, mnogo stariji, ležeći na kuhinjskom podu“, rekao je Hari. „Dok nisam pomislio, u redu, možda ova stvar sa terapijom. Možda bih trebalo da probam.“

Vojvoda je takođe podelio da „nije gradski tip“, dodajući: „Moje mentalno zdravlje ne bi moglo da podnese život u gradu, nikako.“

Zabrana

Tokom razgovora sa grupom, Hari je komentarisao i zabranu društvenih mreža za decu mlađu od 16 godina u Australiji.

„Australija je preuzela inicijativu“, rekao je Hari. „Vaša vlada je bila prva zemlja na svetu koja je uvela zabranu. Sada možemo da raspravljamo o prednostima i manama zabrane, nisam ovde da to sudim. Sve što ću reći iz ugla odgovornosti i liderstva je, epohalno. Jer su mnoge zemlje sada sledile taj primer. Do zabrane uopšte nije trebalo da dođe.“

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.