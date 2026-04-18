PREMINUO LEGENDARNI KOŠARKAŠ OSKAR ŠMIT! Svet sporta oprašta se od velikog imena

Oskar Šmit važio je za najveće ime brazilske košarke, a njegov dres sa brojem 14 zauvek je ostao simbol reprezentacije. Kako prenosi brazilski CNN, vest o njegovoj smrti potvrdila je porodica. Nakon što mu je pozlilo, hitno je prevezen u bolnicu Santa Ana Munisipal, ali lekari nisu uspeli da ga spasu.

Zdravstveno stanje legendarnog asa bilo je narušeno već duže vreme posle operacije, a početkom aprila njegov sin Felipe Šmit dobio je funkciju u Olimpijskom komitetu Brazila.

Tokom bogate karijere, Šmit je retko napuštao domovinu, ali je ipak ostavio trag i u inostranstvu. Nastupao je za brojne klubove, među kojima su Palmeiras, Sirio, Amerika do Rio, JuveKazerta, Pavia, Valjadolid, Korintijans, Bandeirantes i Flamengo.

PREMINUO LEGENDARNI KOŠARKAŠ OSKAR ŠMIT!

Sa klupskog i individualnog aspekta ostvario je impresivne rezultate, osvojio je FIBA Interkontinentalni kup, gde je bio i najbolji strelac, a 1991. godine FIBA ga je uvrstila među 50 najvećih košarkaša sveta. Tri puta je učestvovao na ULEB Ol-staru, bio je najbolji strelac španskog prvenstva, dok je čak sedam puta predvodio listu strelaca u Italiji.

U dresu reprezentacije Brazila osvojio je i bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Manili, čime je dodatno učvrstio status jedne od najvećih legendi svetske košarke.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

