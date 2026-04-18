Izdvajamo Sport Vesti

PREMINUO LEGENDARNI KOŠARKAŠ OSKAR ŠMIT! Svet sporta oprašta se od velikog imena

18.04.2026.
foto: pixabay

Legendarni košarkaš Oskar Šmit preminuo je u Brazilu u 69. godini života. Reč je o jednom od najubojitijih strelaca koje je ova zemlja ikada imala.

Legendarni član Kuće slavnih, proslavljen pod nadimkom „Sveta ruka“, godinama se borio sa teškom bolešću, pošto je čak 15 godina bolovao od tumora na mozgu.

Dodaj komentar