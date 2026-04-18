IKONA ZA LEGENDU! Boki 13 iznenadio Lepu Lukić pred punom dvoranom i uputio joj dirljive reči! (VIDEO)

Legenda narodne muzike Lepa Lukić održala je veliki solistički koncert „Za večnost“ u Plavoj dvorani Sava Centar, u organizaciji Hype produkcije, pred publikom koja je dvoranu ispunila do poslednjeg mesta.

Brojne poznate ličnosti došle su da uživaju u nezaboravnoj noći i muzičkom spektaklu, a među njima je bio i Lepin prijatelj, kao i član muzičkog takmičenja Hype Zvezde, Boki 13.

U znak poštovanja, Boki se popeo na binu i Lepoj uručio poseban poklon, ikonu, uz emotivne reči koje su ganule publiku.

-Ovo je ikona koja je urađena u Skoplju, ikona kao ti. Ovo je Bogorodica da te čuva. Ovoliki entuzijazam i ovoliku ljubav prema pesmi nisam video, najveći aplauz – poručio je Boki, a zatim dodao da nema reči da opiše ljubav, poštovanje i privilegiju koju mu je pružila Lepa Lukić.

„Saša Mirković i ja snimamo hit film i seriju o Lepoj Lukić“

Veče je dobilo još jednu posebnu notu kada je Jovanovski otkrio veliku vest, zvanično je počelo snimanje filma i serije „LEPA“.

–Večeras smo snimili prve kadrove za film i seriju „Lepa“. Projekte radimo zajedno „B13 production“ i „Hype production“ , koproducenti Saša Mirković i ja. Biće apsolutni hit, videćete legendarnu životnu priču najveće Lepe Lukić – otkrio je Boki 13.

Zajecaronline/J.V.

