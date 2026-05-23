Planirate letovanje? Proverite pasoš odmah ili rizikujete da vas vrate sa granice!

Stotine srpskih turista svake sezone suoči se sa situacijom za koju mislimo da može da se desi samo nekome drugome, ne i nama. Nju ukratko opisuje jedna rečenica – “Ne možete dalje”.
Ako povratak sa granice sa spakovanim koferima nije odmor kakav smo zamislili, a nije sigurno, neophodno je da izbegnemo najčešće zablude za koje prosto mislimo da se podrazumevaju. Jedna od njih jeste da pasoš “važi ako mu nije istekao rok”.
Čuveno pravilo “plus tri meseca”
Ako ove godine planiramo da se sunčamo u Grčkoj, Španiji, Italiji ili pak idemo u posetu rođacima u Nemačku, Hrvatsku ili Mađarsku, na snazi su stroga pravila Evropske unije i Šengen zone – pasoš mora da važi najmanje 3 meseca nakon planiranog datuma povratka u Srbiju.
Još jedan ilustrativni primer: Ako sa letovanja u Grčkoj planiramo da se vratimo 1. avgusta, pasoš mora da nam važi najmanje do 1. novembra iste godine.
Turska, Egipat i Tunis: Zamka od pola godine
Za one koji više vole turski i afrički pesak, pravila postaju znatno restriktivnija, iako nam može biti i više nego primamljivo što pravila EES-a ovde ne važe. Rokovi važenja pasoša se pomeraju na 5 do 6 meseci od povratka u Srbiju.
Turska: Zakon ove zemlje nalaže da pasoš mora da važi najmanje 150 dana (oko 5 meseci) od dana ulaska u zemlju.
Egipat i Tunis: Ovde su propisi još oštriji. Naš pasoš mora biti validan minimum 6 meseci od dana povratka sa putovanja.
Zajecaronline/24sedam/J.V.
