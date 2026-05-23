U nedelju presvlačenje moštiju Svetog Zosima Tumanskog u manastiru Tumane

U nedelju presvlačenje moštiju Svetog Zosima Tumanskog!

Iguman manastira Tumane arhimandrit Dimitrije Plećević izjavio je danas da će u nedelju, 24. maja, u manastiru Tumane biti održana Sveta Liturgija. Nakon koje će uslediti presvlačenje moštiju Svetog Zosima Tumanskog Čudotvorca. Kao i litija sa njegovim Svetim moštima od manastira do isposnice.

Plećević je za Tanjug rekao da će svim prisutnim vernicima u nedelju biti podeljeni delići stare Svetiteljeve odežde, običaj koji su ruski monasi uveli još 1936. godine a koji je u manastiru Tumane obnovljen 2017. godine.

“Danas slavimo punu deceniju od obnove tog običaja, ali i 90 godina od otkrivanja moštiju Svetog Zosima”, dodao je iguman. Plećević je objasnio da je taj običaj da se to u manastiru Tumane radi svake godine, obnovljen 2017. godine kada su se mošti prenosile u novi kivot. Istakavši da je verni narod iz godine u godinu izražavao veliku želju da se taj običaj nastavi. Jer su želeli da u svojim domovima ili uz sebe imaju deliće odežde Svetitelja.

“Mi smo udovoljili toj njihovoj molbi i duhovnoj potrebi i nastavili taj običaj. Svake godine je sve lepše i organizovanije, sa sve većim brojem vernog naroda iz celog sveta a ne samo regiona. Nema grada ne samo u Srbiji, nego i šire u regionu da nema organizovanog prevoza za Tumane u nedelju 24. maja”, izjavio je on.

Govoreći o značaju Svetog Zosima Tumanskog i njegove molitve. Plećević je rekao da je on već šest vekova izuzetno poštovan u narodu jer je bio veliki isposnik i isihasta. Kako je naveo, iako detalji njegovog života nisu mnogo poznati jer je bio skriven od naroda. Bog ga je za vreme njegovog života, po smrti ali i do današnjeg dana proslavio kao Čudotvorca.

U nedelju presvlačenje moštiju Svetog Zosima Tumanskog!

“Svi koji dolaze kod njegovih svetih moštiju osećaju utehu, blagoslov i sa verom i po potrebi koja je iskrena primaju utehu i blagoslov od Svetitelja. Svi vernici koji dođu u nedelju treba samo da se mole od srca, iz dubine duše i sa iskrenom verom i nadom u pomoć Božiju i molitve Svetitelja i sve će biti dobro“, poručio je iguman.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure