Timok 1919 je na Kraljevici pobedio Trstenik (3:0), ali još uvek je u opasnosti od ispadanja, jer pola lige na srpskoligaškom Istoku, strepi od ispadanja, a među ugroženima su i Trajal i Dubočica.

Svi u borbi za opstanak prave neke svoje kalkulacije, svi računaju da mogu sve konkurente da pobede, pa po njihovoj logici i računici svi ostaju i niko iz lige ne ispada. To bi bilo lepo, ali…

-Nakon pobede nad Trstenikom naše šanse za plasman iznad crvene linije su realne. U nedelju gostujemo kod Rembasa, pokušaćemo da ih pobedimo i napravimo još jedan korak ka sredini tabele – nada se Miloš Nikolić.

Sticajem okolnosti mladi golman Ognjen Cvetković (17) isplivao je u prvi plan i kao starter opravdao je očekivanja, protiv Morave i Trstenika nije primio gol.

-Nadam se da ću i u Resavici biti na visini zadatka. Potajno se nadam da možemo protiv „rudara“ da osvojimo tri zlata vredna boda i napravimo još jedan iskorak ka mirnoj luci – nada se poletarac Ognjen Cvetković (17).

Utakmica u Resavici igra se u nedelju, 24. maja, od 17 sati.

Zajecaronline/J.V.

