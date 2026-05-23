Timok 1919 je na Kraljevici pobedio Trstenik (3:0), ali još uvek je u opasnosti od ispadanja, jer pola lige na srpskoligaškom Istoku, strepi od ispadanja, a među ugroženima su i Trajal i Dubočica.
Svi u borbi za opstanak prave neke svoje kalkulacije, svi računaju da mogu sve konkurente da pobede, pa po njihovoj logici i računici svi ostaju i niko iz lige ne ispada. To bi bilo lepo, ali…
-Nakon pobede nad Trstenikom naše šanse za plasman iznad crvene linije su realne. U nedelju gostujemo kod Rembasa, pokušaćemo da ih pobedimo i napravimo još jedan korak ka sredini tabele – nada se Miloš Nikolić.
Sticajem okolnosti mladi golman Ognjen Cvetković (17) isplivao je u prvi plan i kao starter opravdao je očekivanja, protiv Morave i Trstenika nije primio gol.
-Nadam se da ću i u Resavici biti na visini zadatka. Potajno se nadam da možemo protiv „rudara“ da osvojimo tri zlata vredna boda i napravimo još jedan iskorak ka mirnoj luci – nada se poletarac Ognjen Cvetković (17).
Utakmica u Resavici igra se u nedelju, 24. maja, od 17 sati.
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar