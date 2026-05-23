Manifestacija „Halovo u pesmi i igri” biće održana u nedelju 24. maja!

Manifestacija „Halovo u pesmi i igri”, šesta po redu, biće održana u nedelju, 24. maja, u Halovu kraj Zaječara.

Od 18.00 sati, u kulturno-umetničkom programu će uz domaćina – Kulturno umetničkog društva „Graničar”, učestvovati i GFA „ZO-RA” iz Zaječara kao i КUD-ovi: „Zoran Gajić” iz Rgotine, „Lubnica” iz Lubnice, „Živojin Žika Ivković” iz Šljivara „Dubočane” iz Dubočana, „Rucmanˮ iz Glogovice, „Grljan” iz Grljana, „Penzioner” iz Zaječara i „Romuliana”iz Gamzigrada, sa područja grada Zaječara kao i KUD „Branislav Nušić” iz Šarbanovca kod Bora i KUD „Markov kamen” iz mesta Valakonje (Bukovo) u opštini Boljevac.

Pokrovitelj je Grad Zaječar, a u organizaciji i realizaciji učestvuju Ustanova Narodno pozorište Timočke Кrajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, Zaječar i Mesna zajednica Halovo.

Zajecaronline/J.V.

