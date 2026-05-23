Saša Mirković se oglasio sa ostrva Raba i otkrio: „Krenulo snimanje poslednje klape serije Leto bez mrlje“

Serija „Leto bez mrlje“ i pre emitovanja je izazvala veliko interesovanje.

Direktor i vlasnik Hype produkcije Saša Mirković oglasio se sa ostrva Raba, gde se trenutno nalazi sa ekipom serije „Leto bez mrlje“.

-I evo danas zadnja klapa „Leta bez mrlje“. Uskoro će serija biti spremna, na jesen, za emitovanje – rekao je Mirković koji je stajao na rivi pored jahte zajedno sa glumcima sa seta.

Onda je okrenuo kameru i pokazao na kafanu koja se nalazi prekoputa.

-Evo vidite gde je Goran (Marković). Reditelj sedi u kafani – rekao je Mirković.

„Leto bez mrlje“ je humoristična serija u formi sitkoma s elementima telenovele, smeštena na ostrvo Rab, koje svojom lepotom i šarmom postaje neizostavan lik ove tople, duhovite i vizuelno atraktivne priče.

Radnja prati brata i sestru – Beograđane Luku i Anđelu – kojima je njihova ekscentrična baka obećala da će im u nasleđe ostaviti kuću na Rabu. No, uslov je jednostavan samo na papiru: tokom celog leta moraju kuću uspešno iznajmljivati turistima bez ijedne negativne recenzije. U praksi, to znači svakodnevno suočavanje s nizom nepredvidivih gostiju, kulturoloških razlika, ljubavnih zavrzlama, tajni, podvala i urnebesnih nesporazuma. Uz sve to, tu je i bakina dodatna “ostavština” – strogi butler Stipe koji je s kućom došao kao bonus i čija prisutnost unosi dodatnu napetost i zabavu u svakodnevicu mladih domaćina.

Zajecaronline/K.K

