VELIKA TUGA! PREMINULA POZNATA GLUMICA: Oglasilo se Narodno pozorište

VELIKA TUGA!
Glumica Gabrijela Jonaš, dugogodišnja prvakinja „Narodnog pozorišta Subotica“, preminula je u 73. godini, ostavljajući iza sebe bogatu umetničku karijeru i neizbrisiv trag na domaćoj pozorišnoj sceni.
Od nje su se emotivnim rečima oprostile kolege iz subotičkog pozorišta. Ističući koliko je značila generacijama glumaca, studenata i ljubitelja teatra.
– Napustila nas je Gabrijela Jonaš, dugogodišnja prvakinja Narodnog pozorišta u Subotici. Za sve pozorišne poslanike koji su je poznavali kao koleginicu, profesorku, direktorku drame, prijateljicu, ovo je tužan dan – navodi se u oproštajnoj poruci pozorišta.
VELIKA TUGA!
Inače, Gabrijela Jonaš rođena je u Budimpeštu, a još od detinjstva znala je da će život posvetiti glumi. Akademiju za pozorišnu i filmsku umetnost završila je 1974. godine, nakon čega je karijeru započela u Subotici. Gde je tokom decenija ostvarila više od pedeset značajnih uloga.
Publika je pamti po brojnim predstavama poput „Romeo i Julija“, „Antigona“, „Nora“, „Prosjačka opera“, „Don Žuan“, „Dom Bernarde Albe“ i mnogim drugim komadima koji su obeležili domaću pozorišnu scenu. Sarađivala je sa velikim imenima jugoslovenskog glumišta, među kojima su Ljuba Tadić i Rade Šerbedžija.
Pored glumačke karijere, bila je cenjena i kao profesorka scenskog govora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde su je studenti pamtili kao izuzetno posvećenog pedagoga.
Tokom karijere osvojila je brojne nagrade, a čak sedam puta proglašena je najboljom glumicom na „Susretima vojvođanskih pozorišta“.
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Dodaj komentar