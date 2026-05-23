VELIKA TUGA! PREMINULA POZNATA GLUMICA: Oglasilo se Narodno pozorište

VELIKA TUGA!

Glumica Gabrijela Jonaš, dugogodišnja prvakinja „Narodnog pozorišta Subotica“, preminula je u 73. godini, ostavljajući iza sebe bogatu umetničku karijeru i neizbrisiv trag na domaćoj pozorišnoj sceni.

Od nje su se emotivnim rečima oprostile kolege iz subotičkog pozorišta. Ističući koliko je značila generacijama glumaca, studenata i ljubitelja teatra.

– Napustila nas je Gabrijela Jonaš, dugogodišnja prvakinja Narodnog pozorišta u Subotici. Za sve pozorišne poslanike koji su je poznavali kao koleginicu, profesorku, direktorku drame, prijateljicu, ovo je tužan dan – navodi se u oproštajnoj poruci pozorišta.

VELIKA TUGA!

Inače, Gabrijela Jonaš rođena je u Budimpeštu, a još od detinjstva znala je da će život posvetiti glumi. Akademiju za pozorišnu i filmsku umetnost završila je 1974. godine, nakon čega je karijeru započela u Subotici. Gde je tokom decenija ostvarila više od pedeset značajnih uloga.

Publika je pamti po brojnim predstavama poput „Romeo i Julija“, „Antigona“, „Nora“, „Prosjačka opera“, „Don Žuan“, „Dom Bernarde Albe“ i mnogim drugim komadima koji su obeležili domaću pozorišnu scenu. Sarađivala je sa velikim imenima jugoslovenskog glumišta, među kojima su Ljuba Tadić i Rade Šerbedžija.

Pored glumačke karijere, bila je cenjena i kao profesorka scenskog govora na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde su je studenti pamtili kao izuzetno posvećenog pedagoga.

Tokom karijere osvojila je brojne nagrade, a čak sedam puta proglašena je najboljom glumicom na „Susretima vojvođanskih pozorišta“.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!