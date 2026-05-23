Suzavac na koncertu Martina, propust službi

Incident sa bačenim suzavcem na koncertu Riki Martina u Podgorici tokom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore pokazuje ozbiljan propust službi u pripremi bezbedonosnog protokola, smatra stručnjak za oblast bezbednosti, Aco Đurović.

U izjavi za podgoričku Borbu ističe da je prema do sada dostupnim informacijama, suzavac aktiviran u blizini bine na masovnom skupu na Trgu nezavisnosti, što je izazvalo kratkotrajnu paniku i stampedo dela publike.

„Pukom srećom niko nije stradao, što aktuelnom incidentu daje publicitet danom obelezavanja i činjenicom da su u vip reonu bili premijer, gradonačelnik i još nekoliko nosilaca javnih funkcija. Ni pomisliti ne smemo šta bi se desilo da je kojim slučajem aktivirana eksplozivna naprava“, tvrdi Đurović.

Kako pojašnjava, desila bi se opšta katastrofa na 20 godina obeležavanja nezavisnosti, sa nesagledivim posledicama. Srecom u pitanju je bio „samo“ suzavac. . .

Očigledno da kontrola pristupa nije bila adekvatno odrađena. Unošenje suzavca na skup sa više hiljada ljudi ukazuje na očigledne propuste u zonama ulaska.

„Praksa kod događaja visokog rizika su veći broj kontrolnih tačaka,detektorski pregledi i nasumični detaljni pregledi.Treba naglasiti da je masovna panika bila najveći,a ne sam suzavac.Kod ovakvih situacija nastaju povrede tokom stampeda, nekad nažalost i sa smrtnim ishodom. Jedina pozitivna strana je što koncert sa ugla bezbedonosnog protokola nije dugo ostao prekinut. Brza stabilizacija situacije i nastavak programa pokazuje da bezbedonosne i organizacione strukture nisu izgubile operativnu kontrolu nad manifestacijom“, ističe Đurović.

Zajecaronline/J.V.

