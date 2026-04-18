Novicki i „brat Hido“ u FIBA Kući slavnih

FIBA košarkaška Kuće slavnih uskoro dobija nove članove, nama dobro poznate.

Ceremonija će se održati u Berlinu 21. aprila, a pored legendarnog Nemca, klasu 2026. čine i Sju Bird, Selin Dumerk, Hido Turkoglu, Klarisa Eulalia Mahanguana Ambrosi, Ludvik Mieta-Mikolajevič, Vang Žiži i Ismenija Pučard.

Novicki je član Neismitove kuće slavnih od 2023. godine.

Dirk Novicki je igrao za reprezentaciju Nemačku dve decenije – bio je MVP Svetskog prvenstva 2002, Evropskog prvenstva 2005. i MVP NBA lige 2007, kao i MVP NBA finala 2011. godine.

Sa Dalasom je osvojio šampionski prsten 2011, a sa reprezentacijom je 2002. u Indijanapolisu na Svetskom prvenstvu osvojio bronzanu medalju, dok je na Evropskom prvenstvu u Srbiji i Crnoj Gori 2005. godine osvojio srebro.

