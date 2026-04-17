Er Srbija saopštila: Od 15. septembra uvodi se linija do ostrva Tenerife

Nacionalna avio kompanija Er Srbija saopštila je danas da će od 15. septembra uvesti direktnu avio liniju od Beograda do ostrva Tenerife, umesto prvobitno planiranog 27. oktobra i to zbog velikog interesovanja putnika.

Direktni letovi biće realizovani dva puta nedeljno – utorkom i subotom iz Beograda, dok su povratni letovi planirani sredom i nedeljom.

Uvođenje ranijeg početka letova odgovor je na rastuću potražnju putnika, naročito tokom jeseni i zime, kada Tenerife predstavlja jednu od najpopularnijih destinacija zahvaljujući prijatnoj klimi i bogatoj ponudi.

Kako se navodi Tenerife, najveće među Kanarskim ostrvima, poznato je po “večnom proleću”, vulkanskim pejzažima, peščanim plažama i primorskim gradovima, a spoj prirodnih lepota, bogate gastronomije i raznovrsne ponude čini ovo ostrvo idealnim izborom za putovanje.

Zajecaronline/tanjug/ N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

