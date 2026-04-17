RZS: Predškolsko obrazovanje u Srbiji pohađa više od 235.000 dece

U školskoj 2025/26. godini predškolsko vaspitanje i obrazovanje pohađa 235.319 dece u Srbiji, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Od ovog broja 114.148 (48,5 odsto) čine devojčice, a 121.171 (51,5 odsto) dečaci.

Dece uzrasta od šest meseci do tri godine je 59.902 (25,5 odsto), a dece od navršene tri godine do polaska u školu 175.417 (74,5 odsto).

Najveći procenat dece (više od 87 odsto) PVO pohađa u javnim/državnim ustanovama, a oko 13 odsto u privatnim.

Program PVO organizovan je u 508 predškolskih ustanova (197 državnih i 311 privatnih), u 2.792 objekata (2.368 državnih i 424 privatna) i u 11.365 vaspitnih grupa.

Vaspitno-obrazovni rad ostvaruje 23.122 vaspitača.

Obavezni pripremni predškolski program (PPP) pohađa 61.732 deteta, 29.778 devojčica i 31.954 dečaka.

Obuhvat dece obaveznim pripremnim predškolskim programom je 96,2 odsto.

Zajecaronline/tanjug/ N.B.

