VAŽNO OBAVEŠTENJE: Poznat datum audicije u Nišu za „Hype Zvezde“

VAŽNO OBAVEŠTENJE!

Nakon uspešne prve sezone muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“ koje je u punom jeku, počinju audicije za drugu sezonu najpopularnijeg šou programa na ovim prostorima!

Audicija za nove „Hype Zvezde“ u Nišu biće održana 28. aprila 2026. godine od 12 časova.

Audicija će biti održana u „Crystal Light-u“, koji se nalazi u Ulici Dimitrija Tucovića 186.

Što se tiče same prijave kandidata one se vrši na licu mesta.

Ako imaš talenat, harizmu i želju da staneš na veliku scenu, ovo je pravi trenutak za tebe! Ne čekaj savršen trenutak, napravi ga sam! Dođi, prijavi se, pokaži kako pevaš i postani „Hype Zvezda“.

Očekujemo vas u što većem broju, vaša „Hype Produkcija“.

VAŽNO OBAVEŠTENJE

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!

Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!