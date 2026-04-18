“POKAZALI STE KAKO SE SRCEM BORI ZA SVOJU ZEMLJU” Predsednik Vučić čestitao Majdovu i Siminu medalje u Tbilisiju: “Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu”

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitke džudistima Nemanji Majdovu i Mihajlu Siminu na osvojenim medaljama na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju, ističući njihov uspeh, posvećenost i borbenost kao ponos Srbije.

-Iskrene čestitke Nemanji Majdovu na srebrnoj medalji i tituli vicešampiona Evrope, kao i Mihajlu Siminu na bronzanom odličju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.

Predsednik Vučić čestitao Majdovu i Siminu medalje u Tbilisiju

Искрене честитке Немањи Мајдову на сребрној медаљи и титули вицешампиона Европе, као и Михајлу Симину на бронзаном одличју на Европском првенству у Тбилисију. Ваша снага, посвећеност и непоколебљив дух борбе представљају оно најбоље што Србија има. Показали сте како се срцем… — Александар Вучић (@predsednikrs) April 18, 2026

-Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima. Pokazali ste kako se srcem bori za svoju zemlju i kako se dostojanstveno nosi njen grb.

-Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu – poručio je predsednik Vučić.