“POKAZALI STE KAKO SE SRCEM BORI ZA SVOJU ZEMLJU” Predsednik Vučić čestitao Majdovu i Siminu medalje u Tbilisiju: “Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu”
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitke džudistima Nemanji Majdovu i Mihajlu Siminu na osvojenim medaljama na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju, ističući njihov uspeh, posvećenost i borbenost kao ponos Srbije.
-Iskrene čestitke Nemanji Majdovu na srebrnoj medalji i tituli vicešampiona Evrope, kao i Mihajlu Siminu na bronzanom odličju na Evropskom prvenstvu u Tbilisiju.
Искрене честитке Немањи Мајдову на сребрној медаљи и титули вицешампиона Европе, као и Михајлу Симину на бронзаном одличју на Европском првенству у Тбилисију.
Ваша снага, посвећеност и непоколебљив дух борбе представљају оно најбоље што Србија има. Показали сте како се срцем…
— Александар Вучић (@predsednikrs) April 18, 2026
— Александар Вучић (@predsednikrs) April 18, 2026
-Vaša snaga, posvećenost i nepokolebljiv duh borbe predstavljaju ono najbolje što Srbija ima. Pokazali ste kako se srcem bori za svoju zemlju i kako se dostojanstveno nosi njen grb.
-Srbija stoji uz vas i raduje se svakom vašem uspehu – poručio je predsednik Vučić.
Srpski džudista Nemanja Majdov osvojio je danas srebrnu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Evropskom prvenstvu koje se održava u glavnom gradu Gruzije Tbilisiju, dok je Mihajlo Simin u kategoriji do 81 kg stigao do bronze.
Zaječaronline/E.B.
