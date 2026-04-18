Stigle pare od UEFA, evo koliko je Zvezda zaradila

Stigle pare od UEFA!

Iako nisu igrali u Ligi šampiona, fudbaleri Crvene zvezde imali su veoma solidnu sezonu u Ligi Evrope, koja im je donela i finansijsku dobit.

Crveno-beli su u Ligi Evrope dogurali do plej-ofa za osminu finala, gde je u uzbudljivom dvomeču nadigrani od strane francuskog Lila, uprkos pobedi u prvom meču na gostujućem terenu.

Šampion Srbije je ostvario učinak od pet pobeda, dva remija i tri poraza u drugom najboljem evropskom takmičenju ove sezone.

Prvu fazu takmičenja Zvezda je okončala na 15. mestu, sa 14 osvojenih bodova, gde su pobede ostvarene nad Lilom, rumunskim FCSB, Šturmom, Malmeom, dok su mečevi sa Seltikom i Seltom završeni bez pobednika.

Poraze je beogradski tim pretrpeo od Porta i Brage, a onda je usledio novi okršaj sa Lilom i to u nokaut fazi takmičenja, gde je na kraju francuski tim bio uspešniji sa 2:1 u dvomeču i to nakon pobede na Marakani od 2:0.

Ovi rezultati su pored klupskog koeficijenta obogatile i kasu Crvene zvezde, koja je kroz takmičenje na međunarodnoj sceni inkasirala sumu od 19.000.000 evra.

Po tome je tim iz Ljutice Bogdana na 11 mestu među učesnicima Ligi Evrope.

Zajecaronline/sport.org/J.V.

