Evo dokle je sada stigao: Banjalučanin Aleksandar Đekić biciklom krenuo ka Hilandaru!

Banjalučanin Aleksandar Đekić započeo je danas veliko hodočašće ka Svetoj gori i manastiru Hilandar, a put dug oko 1.100 kilometara preći će biciklom.

Polazak je upriličen iz Hrama rođenja Presvete Bogorodice (Rebrovačka crkva) nakon jutarnje molitve, gde je Aleksandar primio blagoslov sveštenstva.

Vođen verom i snažnom unutrašnjom motivacijom, Aleksandar planira da do luke Uranopolis stigne za 15 dana, vozeći u proseku oko 80 kilometara dnevno.

On je sada objavio dokle je stigao na svojoj ruti – do Obrenovca u Srbiji.

Njega na ovoj ruti očekuje detaljno isplaniran raspored etapnih vožnji kroz Srbiju, Severnu Makedoniju i Grčku. 20. aprila vozi od Topole do Jagodine (77 km), a 21. aprila od Jagodine do Niša (109 km). 22. april predviđen je kao dan pauze u Nišu.

Nakon odmora, 23. aprila nastavlja iz Niša ka Vladičinom Hanu (85 km), a 24. aprila ide od Vladičinog Hana do Kumanova (94 km). 25. aprila planirana je ruta Kumanovo – Veles (78 km), dok 26. aprila vozi od Velesa do Gevgelije (101 km).

27 aprila prelazi najdužu dnevnu etapu od Gevgelije do Nea Moudanie (145 km), nakon čega ga 28. aprila očekuje završna deonica Nea Moudania – Uranopolis (72 km), gde će okončati svoje hodočašće ka Svetoj gori i manastiru Hilandar.

Zajecaronline/J.V.

