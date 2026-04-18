Đedović: Produžena NIS-u licenca za rad za 60 dana, do 16. juna

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je danas da je Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija produžila licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 16. juna.

Najavila je i da će najviše rukovodstvo MOL-a u subotu boraviti u Beogradu. Operativni timovi od utorka, kako bi se razgovaralo o svim detaljima u vezi sa preuzimanje ruskog udela u NIS-u.

“Dobili smo dobre vesti iz SAD da je produžena licenca za rad NIS-u za 60 dana. Što je veoma važno za stabilnije planiranje kupovine sirove nafte, siguran rad rafinerije u Pančevu i pouzdano snabdevanje naftnim derivatima u zemlji. Ovo produženje predstavlja pozitivan signal napretka u pregovorima o promeni vlasništva između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta. Za našu državu je najvažnije da NIS nastavi sa stabilnim poslovanjem. Očuva radna mesta i doprinosi energetskoj sigurnosti Srbije“, rekla je Đedović Handanović.

Navela je da to znači i da će rafinerija nastaviti da radi uskoro maksimalnim kapacitetom odnosno da će imati 11.000 do 12.000 tona prerade sirove nafte dnevno. Kao i da će NIS nastaviti da snabdeva tržište.

Dodala je da je produženje licence na 60 dana mnogo bolje od produžetka na 30 dana koje je bilo ranije, jer, kako kaže, može da se ugovori i dopremi veća količina sirove nafte u Pančevo.

“Da podsetim da je NIS povećao svoju prodaju za 30 odsto u aprilu u odnosu na mart. Zato što jednostavno u ovoj situaciji globalnih podizanja cena, neizvesnosti, kotacija koje su toliko nepredvidive, druge naftne kompanije koje posluju u Srbiji kupuju dosta od NIS-a. Zato je važno, pogotovo da u ovom momentu NIS može da nastavi da radi”, naglasila je ministarka.

Ona je rekla da MOL nastavlja pregovore sa Gasprom Njeftom s jedne strane, kao i sa nama s druge strane.

“Prvi čovek MOL-a će biti u Beogradu u subotu, razgovaraćemo o svim važnim pitanjima, to uključuje i rafineriju u Pančevu. Za nas je to kritična infrastruktura. Ima i drugih otvorenih važnih pitanja oko kojih treba da se usaglasimo“, kazala je Đedović Handanović.

Dodala je da je za državu primarno da se NIS trajno ukloni sa liste američkih sankcija kako bi kompanija mogla da realizuje dugoročne nabavke sirove nafte, dok je drugi cilj povećanje udela Srbije u vlasništvu za pet odsto čime će dobiti veću mogućnost za kontrolu upravljanja i uticaja u kompaniji, saopštilo je ministarstvo.

Istakla je da je država uspela da sačuva stabilnost snabdevanja svim energentima po pristupačnim cenama uprkos otežanom poslovanju NIS-a u prethodnih godinu i po dana, činjenici da gotovo 100 dana u Srbiju nije stizala sirova nafta, kao i najvećoj energetskoj krizi sa kojom se svet suočio zbog situacije na Bliskom istoku.

Đedović Handanović dodaje i da će javnost biti obaveštena o svakom značajnom koraku narednih dana i nedelja.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

