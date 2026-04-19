Predsednik Vučić danas u Donjoj Gradini: Srbija odaje počast žrtvama Jasenovca
19.04.2026.
FOTO: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr
Predsednik Vučić danas u Donjoj Gradini!
Predsednik Aleksandar Vučić će danas, kako je predviđeno u 11.40 časova, položiti venac na grobnom polju „Topole“.
U okviru programa obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru Nezavisne Države Hrvatske, u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, predviđeno je da nakon polaganja venca u 12.00 časova bude održan parastos i pomen svim žrtvama.
Predsednik Vučić danas u Donjoj Gradini!
Završni deo programa planiran je za 12.35 časova, kada će se prisutnima obratiti zvaničnici.
Zjecaronline/srbijadanas/J.V.
