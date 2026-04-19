Izdvajamo Politika Vesti

Predsednik Vučić danas u Donjoj Gradini: Srbija odaje počast žrtvama Jasenovca

19.04.2026.
FOTO: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ nr

Predsednik Vučić danas u Donjoj Gradini!

Predsednik Aleksandar Vučić će danas, kako je predviđeno u 11.40 časova, položiti venac na grobnom polju „Topole“.

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

U okviru programa obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru Nezavisne Države Hrvatske, u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, predviđeno je da nakon polaganja venca u 12.00 časova bude održan parastos i pomen svim žrtvama.

Završni deo programa planiran je za 12.35 časova, kada će se prisutnima obratiti zvaničnici.

Zjecaronline/srbijadanas/J.V.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Foto: HypeTV

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.

Ovaj koncert biće više od nastupa,  prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!

Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

Preporučujemo:

Dodaj komentar