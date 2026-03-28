Stefan Kapičić rame uz rame sa Kijanu Rivsom: Reditelj Tim Miler angažovao našeg glumca

Reditelj Tim Miler ponovo je angažovao Stefana Kapičića za svoj novi visokobudžetni naučno-fantastični akcioni film u kojem glavnu ulogu tumači Kianu Rivs.

Film, koji nastaje u produkciji Warner Bros., trenutno se snima u Dominikanskoj Republici. A iako detalji radnje još nisu zvanično otkriveni, poznato je da scenario ima elemente filmova Edge of Tomorrow i The Shallows.

Prema dostupnim informacijama, Kapičićeva uloga još nije detaljno poznata javnosti. Ali se spekuliše da bi mogao da igra protivnika liku Kijanu Rivsa što dodatno podiže očekivanja od ovog projekta.

Publika ga najbolje pamti kao Kolosusa, metalnog mutanta iz Deadpool, čiju je ulogu ponovio i u nastavcima, uključujući Deadpool 2 i Deadpool & Wolverine. Saradnja sa Milerom nastavila se i kroz Netflix antologiju Love, Death & Robots. Dok je Kapičić ostvario zapažene uloge i u seriji Better Call Saul. Kao i u filmu The Last Voyage of the Demeter.

Novi film, za sada bez zvaničnog naslova, već ima zakazanu premijeru za 13. avgust 2027. godine. A pored Rivsa i Kapičića, u njemu igraju i Kali Kuk, Stiven Vadington, Nikolas Duvernej, Abraham Popula, Anastasija Sofonov i Bobi Holand Hanton.

Produkciju potpisuju poznata imena među kojima su Metju Von, Aron Rajder, Endru Svet i Džon Zaozirni. Što dodatno potvrđuje da je reč o projektu od velikog značaja za filmsku industriju.

Za srpsku publiku, ovo je još jedna potvrda da domaći glumci sve sigurnije zauzimaju mesto u najjačim svetskim produkcijama i to ne kao epizodisti. Već kao važni igrači u velikim pričama.