Srpski atletičari Topić, Mitrović i Bošković završili pripremni period u Izmiru

Srpski atletičari Angelina Topić, Aleksandrija Mitrović i Luka Bošković uspešno su završili pripremni period u turskom gradu Izmiru. Gde su radili na unapređenju forme pred početak letnje sezone i najvažnija takmičenja koja ih očekuju tokom godine. Sa akcentom na Evropsko prvenstvo u Birmingemu.

Aktuelna svetska vicešampionka u skoku uvis, Angelina Topić, ističe da su pripreme protekle po planu i da je akcenat trenutno na fizičkoj pripremi.

“Pripreme su tekle po planu, trenutni fokus je na izgradnji brzine i snage, a polako se uvodimo i u tehničke treninge”, rekla je Angelina Topić.

Najbolja srpska skakačica uvis će letnju sezonu otvoriti 31. maja na mitingu Dijamantske lige u Maroku, dok kao glavni cilj izdvaja Evropsko prvenstvo u Birmingemu, koje se održava od 10. do 16. avgusta ove godine.

“Glavni cilj je definitivno Evropsko prvenstvo u Birmingemu. Plan treninga je gotovo identičan kao prethodnih godina, jer ono što provereno daje rezultate nema potrebe menjati”, dodala je Topić.

Srpska reprezentativka u troskoku Aleksandrija Mitrović sezonu će započeti 24. maja na mitingu u Aleksandriji u Grčkoj, gde će nastupiti četvrtu godinu zaredom.

“Uzbuđena sam zbog ovogodišnjeg Evropskog prvenstva. Daćemo sve od sebe da u Birmingemu budem u najboljoj formi i ostvarim što bolji rezultat i plasman”, istakla je Mitrović.

Dodaje da je tokom priprema poseban akcenat stavljen na tehničke segmente troskoka.

“Uvek se radi na jačanju i brzini, ali u poslednje vreme dosta pažnje posvećujemo tehnici, posebno trećoj fazi troskoka, koja mi je slabija”, istakla je Mitrović.

Skakač udalj Luka Bošković takođe je zadovoljan urađenim tokom priprema u Izmiru.

“Zadovoljan sam pripremama, a prvi nastup očekuje me krajem maja ili u junu. Glavni cilj za letnju sezonu mi je da ostanem zdrav”, poručio je Bošković.

Zajecaronline/J.V.

