Vučić: Put Vožd Karađorđe od velikog značaja za Šumadiju,nova zapošljavanja i turizam

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će saobraćajnica Vožd Karađorđe, za čiju izgradnju je danas potpisan ugovor, imati veliki značaj za dovođenje novih kompanija u taj deo Šumadije. Ali i za celu Šumadiju kada je reč o turizmu, jer će Beograđanima Bukulja, Kosmaj i Rudnik biti na dohvat ruke.

Vučić je, nakon potpisivanja dokumenata o izgradnji saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom “Šandong”, rekao da će ova deonica mnogo značiti za celu Šumadiju. Kao i za dovođenje novih kompanija i zapošljavanje ljudi, ali i za turizam.

“Predsednik Si Đinping i njegove velike reči istakle su i uvek isticale naše odnose i prijateljstvo. On je rekao: ‘Neka svetlost našeg čeličnog prijateljstva obasja put saradnje Kine i Srbije’. Ja želim da se zahvalim našim kineskim prijateljima na tome što su uvek otvoreni za konkretnu saradnju u interesu obeju zemalja i što su spremni da svoje zadatke obavljaju na efikasan, ozbiljan i odgovoran način”, dodao je Vučić.

On je naglasio da se kompanija “Šandong” pokazala kao odgovoran partner i naveo da oni sada završavaju put do Golupca. Koji će se produžavati do Brze Palanke, a da grade i put Beograd-Zrenjanin-Novi Sad.

“Slušajući predsednika Sija na Trećem forumu pojasa i puta, kada je rekao ‘Srbija je naš čelični prijatelj, naši odnosi su izdržali test vremena i promena na svetskoj političkoj sceni’, rekao je ‘Kina podržava Srbiju u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta’. Ima simbolike – ovaj put kroz Orašac, kroz mesto gde je Karađorđe podigao prvi srpski ustanak 1804. godine, je još jedan od simbola tog čeličnog prijateljstva”, istakao je predsednik.

Vučić je naveo da je veoma srećan zbog potpisivanja današnjeg ugovora i ukazao da njie potpisan samo komercijalni ugovor. Već i ugovor o predfinansiranju.

Istakao je da je Srbija beskrajno zahvalna kineskoj kompaniji koja je u trenutku velike krize preuzela na sebe predfinansiranje.

Vučić je najavio da će put Beograd- Mladenovac- Aranđelovac biti gotov za tri godine i da će radovi početi već u julu.

“Beograd, Mali Požarevac, Mladenovac, Orašac, Aranđelovac gotovo do 2029. godine. Za 3 godine Bukulja, Kosmaj, na dohvat ruke. Jedan od najlepših delova Srbije. Čestitam ljudima iz svih ovih krajeva, ponosan na Srbiju koja radi i gradi”, rekao je predsednik Vučić.

