Košarkaški klub Crvena zvezda proslavio krsnu slavu Đurđevdan

Košarkaški klub Crvena zvezda proslavio je danas krsnu slavu, Sveti velikomučenik Georgije – Đurđevdan u prostorijama kluba na Malom Kalemegdanu.

U saopštenju se navodi da su događaju prisustvovali predsednik Crvene zvezde Željko Drčelić, predsednik UO Živorad Vasić, kompletan menadžment kluba. Trener košarkaša Saša Obradović, kompletan igrački kadar, uz prisustvo članova i prijatelja KK Crvena zvezda.

“Slavski kolač je kao i svake godine osveštao predstavnik Srpske pravoslavne crkve, i veliki prijatelji našeg kluba jerej Slaviša Popović, uz pomoć velikog zvezdaša oca Bogoljuba Ostojića. On je svim članovima Zvezdine porodice poželeo mnogo uspeha, sreće i zdravlja, radosti i pobeda na sportskim terenima. Uz napomenu da je KK Crvena zvezda pokazala zajedništvo i jedinstvo u pobedama i porazima”, naveli su “crveno-beli”.

Dodaje se i da je Crvena zvezda jedan od retkih sportskih klubova koji redovno i po svim pravilima SPC slavi svoju klupsku slavu.

Crvena zvezda je takođe čestitala svim navijačima koji slave Đurđevdan.

Zajecaronline/J.V.

