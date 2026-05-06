Spektakularan povratak Blejk Lajvli zasenio sve na Met Gali (FOTO)

Met Gala 2026 ponovo je okupila svetsku elitu, ali ove godine jedno ime izdvojilo se više od svih – Blejk Lajvli. Nakon višegodišnje pauze i velikih životnih promena, njen dolazak nije bio samo modni trenutak, već snažan simbol lične transformacije i povratka na scenu u punom sjaju. Publika i modni kritičari bili su jednoglasni – ovo nije bio običan povratak, već spektakl koji se dugo čekao.

Njeno pojavljivanje dobilo je dodatnu težinu zbog trenutka u kojem se dogodilo. Samo nekoliko sati pre nego što je kročila na čuvene stepenice Meta, završila je važnu pravnu bitku, što je njen izlazak učinilo još dramatičnijim i medijski eksplozivnijim.

Njen povratak je bio sa stilom

Nakon poslednjeg pojavljivanja na Met Gali 2022. godine, Blejk Lajvli se povukla iz javnosti kako bi se posvetila porodici i privatnom životu. Upravo zato njen povratak 2026. godine izazvao je šok i oduševljenje širom sveta. Malo ko je očekivao da će se pojaviti – a taj faktor iznenađenja učinio je njen dolazak još moćnijim.

Posebnu težinu ovom trenutku dala je činjenica da se na crvenom tepihu pojavila neposredno nakon završetka sudskog spora koji je mesecima punio naslovnice. Umesto da se povuče, odlučila je da zablista i time pošalje jasnu poruku o snazi, kontroli i novom početku.

Za svoj veliki povratak, Blejk Lajvli je odabrala arhivsku haljinu modne kuće Atelier Versaće iz 2006. godine, čime je spojila prošlost i sadašnjost na spektakularan način. Pastelne nijanse, raskošni detalji i dramatičan šlep inspirisani su venecijanskim rokoko slikarstvom i baroknom arhitekturom, savršeno uklopljeni u temu večeri.

Haljina je simbolično predstavljala izlazak i zalazak sunca – ciklus života, promene i novih početaka. Upravo ta simbolika dala je njenom izgledu dublji smisao, čineći ga ne samo vizuelno impresivnim, već i emotivno snažnim.

