Kecmanović protiv Svrčine u prvom kolu Mastersa u Rimu
Čeh Dalibor Svrčina igraće protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića u prvom kolu Mastersa u Rimu, saopštili su večeras organizatori posle završetka kvalifikacija.
Kecmanović se zbog plasmana na ATP listi našao u glavnom žrebu Mastersa u Rimu, dok je Svrčina to pravo izborio kroz kvalifikacije. Kecmanović je 70. teniser sveta, dok se Svrčina nalazi na 116. mestu ATP liste. Pobednik ovog duela igraće u drugom kolu protiv Rusa Andreja Rubljova.
Hamad Međedović će se u prvom kolu sastati sa francuskim teniserom Valentanom Rojerom. Međedović je 67. igrač na ATP listi, dok je Rojer 71. teniser sveta. Pobednik ovog duela igraće u drugom kolu protiv Brazilca Žoaa Fonseke.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković je slobodan u prvom kolu Mastersa u glavnom gradu Italije. Njegov rival u drugom kolu biće pobednik duela između Mađara Martona Fučoviča i Hrvata Dina Prizmića.
Masters u Rimu se igra do 17. maja za nagradni fond od 8.235.540 evra.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
