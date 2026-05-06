Kecmanović protiv Svrčine u prvom kolu Mastersa u Rimu

Čeh Dalibor Svrčina igraće protiv srpskog tenisera Miomira Kecmanovića u prvom kolu Mastersa u Rimu, saopštili su večeras organizatori posle završetka kvalifikacija.

Kecmanović se zbog plasmana na ATP listi našao u glavnom žrebu Mastersa u Rimu, dok je Svrčina to pravo izborio kroz kvalifikacije. Kecmanović je 70. teniser sveta, dok se Svrčina nalazi na 116. mestu ATP liste. Pobednik ovog duela igraće u drugom kolu protiv Rusa Andreja Rubljova.

Hamad Međedović će se u prvom kolu sastati sa francuskim teniserom Valentanom Rojerom. Međedović je 67. igrač na ATP listi, dok je Rojer 71. teniser sveta. Pobednik ovog duela igraće u drugom kolu protiv Brazilca Žoaa Fonseke.

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je slobodan u prvom kolu Mastersa u glavnom gradu Italije. Njegov rival u drugom kolu biće pobednik duela između Mađara Martona Fučoviča i Hrvata Dina Prizmića.

Masters u Rimu se igra do 17. maja za nagradni fond od 8.235.540 evra.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!