Vučić: Kineski predsednik će za mesec dana primiti Trampa, Putina i mene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će u njegovom profesionalnom životu predstojeća poseta Kini biti najvažnija pre svega zbog građana Srbije, dodajući da će kineski predsednik Si Đinping za mesec dana primiti predsednika SAD Donalda Trampa, predsednika Rusije Vladimira Putina i njega.

“U mom profesionalnom životu svakako će to biti najvažnija poseta zbog građana Srbije. To će biti poseta od pet ili šest dana. Državna, zvanična poseta. Veliki kineski predsednik, naš prijatelj Si Đinping, u mesec dana primiće i Trampa i Putina i mene”, rekao je Vučić gostujući na TV Informer.

On je naveo da će se tokom posete razgovarati o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji, daljoj ekonomskoj saradnji, infrastrukturnoj, ali i o znanju i kako da obezbedimo škole i znanje za naše ljude u različitim oblastima.

“Jer jedna od stvari koja je važnija od svega ovoga što sam ja pomenuo jeste kako ćemo da promenimo naš sistem obrazovanja. I baš me briga ko će da se ljuti, ko neće da se ljuti. Nikome neću da se dodvoravam. I evo im prilike da glasaju za one koji hoće da ostave status kvo. Ja neću”, rekao je predsednik Vučić.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

