Mama i ćerka totalno promašile temu: Nikol Kidman i Sandej Rouz su zaboravile gde su došle (FOTO)

Ovogodišnja Met Gala još jednom je okupila najveća imena svetskog šoubiznisa, mode i umetnosti, ali i donela niz modnih trenutaka koji su podelili javnost. I dok su mnoge zvezde pokušale da isprate temu večeri i ostave snažan utisak, pažnja medija i korisnika društvenih mreža posebno se usmerila ka Nikol Kidman i njenoj ćerki Sandej Rouz.

Njihov zajednički dolazak izazvao je ogromno interesovanje, ali i pokrenuo talas komentara koji su se kretali od pohvala do oštrih kritika.

Njihova izdanja nisu prošla bez reakcija

Nikol Kidman se pojavila u upečatljivoj crvenoj haljini sa detaljima od perja. Dok je za njen stajling bila zadužena modna kuća Šanel. Njeno izdanje odavalo je snažan, dramatičan modni potpis. Međutim, izazvalo je podeljena mišljenja među modnim kritičarima i publikom.

Njena ćerka Sandej Rouz odabrala je ružičastu Dior haljinu dvodelnog kroja, sa naglašenim korsetom i lepršavom suknjom. Iako je izgled bio mladalački i moderan, mnogi su ocenili da je previše teatralan i nedovoljno usklađen sa temom događaja.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da se Sandej Rouz pojavila na događaju, iako je Met Gala tradicionalno rezervisana za osobe starije od 18 godina. Ovaj detalj dodatno je podgrejao diskusije o pravilima manifestacije i odluci organizatora.

Iako su pojedini ovaj potez videli kao simbol modnog trenutka i porodične podrške, drugi su ga ocenili kao odstupanje od standarda jedne od najprestižnijih modnih večeri na svetu.

Nakon njihovog pojavljivanja, društvene mreže su se usijale od komentara. Dok su neki pohvalili hrabrost i modni eksperiment, mnogo je bilo i negativnih reakcija koje su se odnosile na usklađenost kombinacija i opšti utisak.

