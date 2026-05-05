Sve oči su bile uprte u nju! Bijonse se vratila na Met Galu posle 10 godina: O njenom stajlingu bruji svet! (FOTO)

Bijonse se vratila na Met Galu posle 10 godina

Met Gala organizovana je sinoć u Metropoliten muzeju u Njujorku, i svet je jedva čekao modni spektakl, kao i povratak Bijonse na kultnu manifestaciju, nakon što je čak 10 godina nije bilo među zavnicama.

Ovakvim stajlingom odgovorila je dres kodu „Moda je umetnost“, pojavila se sa suprugom Džej Zijem i njihovom ćerkom Blu Ajvi Karter.

Čuvena Bijonse i Met Gala oduvek su bili sjajan tandem. Pamte se njena izdanja od ranije na crvenom tepihu u Njujorku, a njen sinoćni stajling je među najkomentarisanijim.

Pojavila se u haljini bez rukava koju je dizajnirao Olivije Rusten. Model je prekriven kristalima i dizajniran tako da oponaša ljudski skelet. U susret Met Gali najvljivala su se upravo ovakva izdanja.

Gola haljina u verziji Olivijea Rustena ne ostavlja prostor za veš, neobičan dizajn se vrlo brzo izdvojio kao jedan od najupečatljivijih stajlinga večeri.

Raskošnu toaletu krasi ogroman, dramatičan šlep koji je nosilo čak pet ljudi dok je Bijonse ulazila u Metropoliten muzej, piše Vogue. Poglede je krala šiljata dijadema nalik kruni i nakit brenda Chopard.

Odabrala je da sarađuje sa svojim dugogodišnjim prijateljem Rustenom, rekla je, jer „sa njim sam napravila toliko kultnih izgleda, tako da je zaista bilo bitno da predstavlja njegov rad“. Dizajner je otkrio da je haljina veoma teška iako spada u grupu gole odeće.

Bijonse je jedno vreme sama pozirala na crvenom tepihu, a onda su joj se pridružili suprug Džej Zi i njihova ćerka Blu Ajvi Karter. Slavna pevačica je bila u ulozi kopredsednice Met Gale, uz Anu Vintur, Nikol Kidman i Venus Vilijams.

Bijonse se vratila na Met Galu posle 10 godina

Blu Ajvi Karter (14) se pojavila u Balenciaga haljini, strukiranom modelu u boji slonovače, ukrašenim korsetom. Preko haljine je nosila jaknu sa predimenzioniranom kragnom. Od asesoara je nosila sunčane naočare, dijamnstku ogrlicu i prstenje.

Hodala je u Jimmy Choo cipelama sa kristalima koje koštaju oko 4.900 dolara, navodi Page six. Njenu obuću već zovu Pepeljuga cipele. A njen stajling će verovatno pokrenuti pitanje da li je ovakvo izdanje adekvatno za njen uzrast, ta dilema se postavljala mnogo puta, skoro kad god bi se pojavila na crvenom tepihu. Poznata naslednica debitovala je sinoć na Met Gali.

„Deluje nestvarno jer je moja ćerka ovde. Izgleda tako lepo. Neverovatno je to što mogu da a podelim ovo sa njom; mislim da izgleda tako neverovatno“, rekla je Bijonse za Vogue.

Mnogi su mislili da će se Bi vratiti na tepih Met gale 2018. godine, odmah nakon svog revolucionarnog nastupa na Koačeli, ali superzvezda je bila zauzeta pripremama za svoju svetsku turneju „On the Run“ sa suprugom Džej-Zijem.

Objavila je u međuvremenu više albuma – uključujući „Renaissance“ iz 2023. i „Cowboy Carter“ iz 2025. – bila je na više svetskih turneja, pozajmila je glas za dve animacije o Kralju lavova ( i sa ćerkom Blu Ajvi) i uspela je da pokrene liniju za negu kose.

Njena odluka da ove godine započne novu eru jednostavno ima smisla. Nakon što je objavila album, „Cowboy Carter“, 2024. godine, Bijonse se potpuno uklopila u kaubojski stil. Njena garderoba je uključivala kaubojske šešire i vestern odeću. Ali ta priča je završena.

Fanovi su se pitali da li će njeno pojavljivanje na Met Gala večeri dovesti do najave njenog sledećeg albuma -„Renaissance Part III“. Samo vreme će pokazati!

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!