Putevi Srbije za sutra najavili pojačan intenzitet saobraćaja zbog Đurđevdana!
Putevi Srbije saopštili su danas da se u sredu, 6. maja, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Svetog Georgija, Đurđevdana, i uputili su apel građanima da budu odgovorni u saobraćaju.
Navode da u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, svi vozači treba da se pridržavaju saveta da se pre polaska na put, putem internet prezentacije Puteva Srbije i aplikacije za mobilne telefone “Putevi Srbije” informišu u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima.
Putevi Srbije za sutra najavili pojačan intenzitet saobraćaja zbog Đurđevdana
“Držite bezbedno odstojanje. Ne vozite pod dejstvom alkohola. Budite strpljivi. Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu”, navodi se u saopštenju.
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.
Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.
Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.
Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.
Dodaj komentar