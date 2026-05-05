Putevi Srbije za sutra najavili pojačan intenzitet saobraćaja zbog Đurđevdana!

Putevi Srbije saopštili su danas da se u sredu, 6. maja, očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Svetog Georgija, Đurđevdana, i uputili su apel građanima da budu odgovorni u saobraćaju.

Navode da u cilju bezbednog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, svi vozači treba da se pridržavaju saveta da se pre polaska na put, putem internet prezentacije Puteva Srbije i aplikacije za mobilne telefone “Putevi Srbije” informišu u realnom vremenu o prekidima saobraćaja, radovima i drugim neophodnim informacijama o stanju na državnim putevima.

“Držite bezbedno odstojanje. Ne vozite pod dejstvom alkohola. Budite strpljivi. Poštujte ograničenja brzine i prilagodite vožnju uslovima na putu”, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/J.V.

