Dačić u NP:Ministarstvo će nastaviti sa ulaganjima u opremu i unapređenju uslova rada

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, zajedno sa direktorom policije generalom policije Draganom Vasiljevićem i državnim sekretarom MUP-a Vladanom Zagrađaninom, obišao je danas pripadnike Policijske uprave i Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Novom Pazaru i poručio da će MUP nastaviti sa ulaganjima u opremu i unapređenje uslova rada, kako bi policijski službenici i vatrogasci-spasioci još efikasnije izvršavali svoje zadatke i brinuli o bezbednosti građana i njihove imovine.

Tokom sastanka sa rukovodstvom Policijske uprave i Vatrogasno-spasilačkog odeljenja, razgovarano je o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji, izazovima na terenu, kao i konkretnim koracima za dalje unapređenje rada u ovom delu Srbije, saopšteno je iz MUP-a.

Dačić je istakao da će MUP nastaviti sa materijalno-tehničkim opremanjem policijskih stanica širom zemlje, kako u većim gradovima, tako i u manjim sredinama, jer je očuvanje stabilnosti i sigurnosti jednako važno u svakom delu Srbije.

Vasiljević je naglasio da je od ključnog značaja kontinuirano prisustvo i profesionalno delovanje policije, kao i otvorena komunikacija sa svim građanima, kako bi se očuvala stabilnost i predupredili potencijalni bezbednosni izazovi, budući da je cilj policije da u svakoj sredini obezbedi stabilan javni red i mir i sigurnost za sve građane, uz doslednu primenu zakona.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

