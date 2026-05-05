Borovčanin: Beogradski pobednik ima reputaciju jednog od najjačih turnira u Evropi

Predsednik Bokserskog saveza Srbije (BSS) Nenad Borovčanin izjavio je danas da “Beogradski pobednik” ima reputaciju jednog od najjačih turnira u Evropi.

Turnir “Beogradski pobednik” biće održan u Obrenovcu od 12. do 18. maja, uz učešće više od 300 boksera iz 22 države.

“Beogradski pobednik ima reputaciju jednog od najjačih u Evropi i predstavlja pravu priliku da se vide buduće svetske zvezde. Turniri poput ovog postaju ključni za razvoj i selekciju novih talenata, ali i za proveru forme iskusnih reprezentativaca. Ovakav nivo konkurencije predstavlja veliki izazov, ali i ogromnu priliku za domaće takmičare da napreduju i pokažu koliko mogu protiv najboljih na svetu. Upravo zbog toga, ‘Beogradski pobednik’ nije samo prestižno takmičenje, već i prava pozornica gde se meri realna snaga i potencijal budućih šampiona”, rekao je Borovčanin, a prenosi BSS.

On je naveo da publiku na 63. izdanju “Beogradskog pobednika” očekuju uzbudljivi mečevi i vrhunski sportski spektakl.

“Verujem da će organizacija biti na najvišem nivou. Ko planira da ide da gleda uživo ili prati mečeve putem TV prenosa, ovo je jedno od onih takmičenja gde se često ‘uhvati’ sledeća generacija šampiona pre nego što postanu velika imena”, izjavio je predsednik BSS.

Borovčanin je istakao da se kvalitet i jačina “Beogradskog pobednika” najbolje ogledaju po bokserima koji će učestvovati.

“Kada na jednom mestu imaš bokserske velesile poput Kube, Ukrajine, Turske, Mađarske, Jermenije i drugih svetskih sila jasno je o kakvom nivou takmičenja se radi. Te reprezentacije imaju dugu i bogatu tradiciju u amaterskom boksu – posebno Kuba, koja je sinonim za tehnički savršen stil i olimpijske šampione. Ukrajina donosi izuzetno disciplinovane i taktički jake borce, dok Turska poslednjih godina konstantno izbacuje kvalitetne takmičare. Kada se takve škole boksa sudare u ringu, publika dobija vrhunske, raznovrsne i često vrlo neizvesne mečeve”, poručio je Borovčanin.

BSS navodi da je Beogradskog pobednika posebnim čini duga istorija.

“Kroz njega su prošla neka od najvećih imena jugoslovenskog i svetskog boksa – Mate Parlov, Zvonko Vujin, Tadija Kačar i Ante Josipović. Upravo ta istorija daje težinu svakom novom izdanju. Posebno je zanimljivo prisustvo tradicionalno jakih bokserskih nacija poput Kube i Ukrajine, koje često donose vrhunski kvalitet i podižu nivo takmičenja. Konkurencija na ovom takmičenju biće izuzetno jaka, jer dolaze reprezentacije čiji bokseri predstavljaju sam vrh svetskog boksa“, saopštio je BSS.

Dodaje se i da će publika imati priliku da vidi veliki broj uzbudljivih i neizvesnih mečeva.

“Organizacija pod vođstvom BSS i podrška lokalnih institucija ukazuju da se ozbiljno pristupa ovom događaju. Turnir ‘Beogradski pobednik’ čini posebnim kombinacija tradicije i kvaliteta – mnogi poznati bokseri su upravo ovde sticali međunarodno iskustvo. Plemenita veština, sport sa dinamikom, taktikom i pravim duelima ‘jedan na jedan’ donosi nam novi spektakl u hali sportova u Obrenovcu koji nikako ne treba propustiti”, poručio je BSS.

Države učesnice “Beogradskog pobednika” u Obrenovcu su: Kuba, Crna Gora, Ukrajina, Turska, Kanada, Kirgistan, Jermenija, Južna Koreja, Filipini, Vels. Mađarska, Grčka, Saudijska Arabija, Sijera Leone, Gana, Tunis, Bugarska, Slovenija, Severna Makedonija, BiH, Rumunija i Srbija.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

