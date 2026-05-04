Preminuo Miljan Ivezić

Tužne vesti za srpski fudbal

Jedan od članova upravnog odbora fudbalskog kluba Polimlje, Miljan Ivezić preminuo je u 49. godini, objavio je klub iz Prijepolja putem svojih društvenih mreža.

On je godinama unazad ostavio veliki trag u prijepoljskom fudbalu, a dugi niz godina radio je na tome da Polimlje funkcioniše bez većih problema.

Klub se zbog njegove prerane smrti oglasio putem društvenih mreža, ostavivši emotivnu poruku zbog Ivezića koji je očigledno mnogo značio ovom klubu.

– Borio se za Polimlje kao lav! Miljan Ivezić (1978 – 2026)

Postoje ljudi čija biografija ne može da izrazi punoću njihovog karaktera i ljudsku veličinu. Svi koji su poznavali Miljana znaju kolika je bila njegova ljubav, borba i doprinos Polimlju. Zato se vraćamo na početak – borio se za Polimlje kao lav!

Klub je dodao da je sahrana održana danas na groblju “Karakaj” u Ivanju.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

