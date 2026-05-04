Đorđe Stojković o novoj seriji Hype Televizije: „Velika mi je čast da delim kadar sa velikanima srpskog glumišta“

Poznati glumac mlade generacije, Đorđe Stojković govorio je o snimanju nove serije koju ćete imati prilike da gledate na istoimenoj televiziji.

Đorđe je otkrio da mu je velika čast glumiti sa velikanima srpskog glumišta, te da se uopšte nije razmišljao da li da prihvati ulogu:

-Počastvovan sam što sam dobio poziv da delim kadar sa velikim Jovom Maksićem i Zoranom Cvijanovićem. Naravno, tu je moj veliki ratni drug, Suzana Purković i kad sam čuo da me je pozvala za ovaj projekat, oberučke sam prihvatio- iskren je bio Đorđe za Hype TV.

-Danas mi je tek drugi dan, pa se ja tu uigravam.Igram sekjuritija u toj hali, pa onda kreće da bude sve ostalo. Imam divne rekvizitere, scenografe, šminkere, kostimografe, tako da imam lepezu likova koji ću sada da igram,-opisao je Đorđe Stojković.

Đorđa Stojkovića prati borben ulazak u svet glume, o čemu je rekao koju reč više za naše kamere: Dosta sam se ja tukao. Šalim se. -rekao je kroz smeh, pa je nastavio.

-Borben. To sam naučio od roditelja. Nikada ne treba posustajati i odustajati,-zaključio je glumac.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

