Zašto je otišao Uroš Stevanović?

Šok za srpski sport – Uroš Stevanović više nije selektor vaterpolista Srbije i to samo nekoliko dana pošto je Vaterpolo savez Srbije imenovao Slobodana Sora za novog predsednika.

Čovek s kojim je Srbija osvojla olimpijsko i evropsko zlato podneo je ostavku!

„Smatram da je posle dolaska novih ljudi na čelo našeg Saveza vreme i za nove ljude pored bazena, u stručnom vođenju najboljeg tima Srbije. Viđenja budućnosti nam se dobrano razilaze i ja ne želim da takva situacija dovede do bili kakvih problema unutar tima i Saveza.

Zašto je otišao Uroš Stevanović? Ovako je govorio Soro…

Pismo

Poslednjih dana svi smo zajedno svedoci javnih nastupa novog predsednika VSS-a koji su, potpuno u suprotnosti sa mojim gledištima. Kao i osećajem celokupne nacije ka olimpijskim i evropskim šampionima. Ne želim da dozvolim bilo kakva javna prepucavanja i “stručne analize” a vidim da idemo ka tome, željom drugih“, napomenuo je Stevanović u svom pismu.

A koji su stvarni razlozi? Na svojoj inauguraciji novi predsednik Slobodan Soro saopštio je da, u ovom slučaju, Uroš Stevanović, neće moći da radi kao selektor i trener u domaćem klubu, što je do sada bio slučaj.

„Selektor neće moći da bude trener u domaćem klubu. Dugo imamo ta preklapanja još od Nenada Manojlovića u Nišu, Dejana Udovičića u Partizanu, Dejana Savića u Zvezdi, Petra Porobića u Jadranu i sada Uroša Stevanovića u Radničkom.

To nije fer prema našem sportu. Bilo je slučajeva da su igrači da bi bili reprezentativci bili ucenjeni da igraju u određenom klubu. Ponavljam, prema sportu to nije fer“.

Kritika

Osim toga, kritikovao je rezultate nacionalnog tima uprkos zlatnim medaljama na Olimpijskim igrama i Evropskom prvenstvu.

„Rezultati se prave 10-15 godina i tek tada se uživaju plodovi rada. Neće nam biti lako jer poslednjih godina, nemamo sjajne rezultate. Od zlata u Tokiju, imamo prva mesta u Parizu i na Evropskom u Beogradu. Na ostalim takmičenjima smo ispadali ranije, nisu to bili rezultati dostojni renomea našeg vaterpola“, naveo je Soro u svom obraćanju 29. aprila.

Zajecaronline/sport.org/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!