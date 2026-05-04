Više od 300 porodica evakuisano zbog pepela iz vulkana

Više od 300 porodica je evakuisano na Filipinima nakon što su ogromne količine pepela izbile iz vulkana Majon. Usled urušavanja naslaga lave sa njegovih padina, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

“Nije bilo eksplozivne erupcije iz Majona, koji je povremeno blago eruptirao od januara. Ogromne naslage lave na njegovoj jugozapadnoj padini iznenada su se sručile u lavini vrućeg kamenja, pepela i gasa pre sumraka u subotu”, rekao je direktor Filipinskog instituta za vulkanologiju i seizmologiju Teresito Bakolkol.

Prema navodima zvaničnika, nije bilo smrtnih slučajeva niti povreda, ali su se masivni oblaci pepela rasuli po 87 sela u tri grada, iznenadivši mnoge i usporivši vozače zbog loše vidljivosti.

“Odron pepela je bio toliko gust da nije bilo vidljivosti čak ni na našem nacionalnom putu. Neki seljani su se uspaničili, ali smo im savetovali da se smire”, rekao je Kaloj Baldo, gradonačelnik grada Kamalig.

Kako je naveo, zbog pepela su oštećene farme povrća, a stradalo je i pet grla stoke – četiri vodena bivola i jedna krava.

“Sada je ponovo mirno, ali opasnost je uvek tu”, rekao je Bakolkol o trenutnom stanju Majona.

Vlasti na Filipinima su podigle nivo upozorenja u vezi sa vulkanom Majon na nivo 3 od mogućih pet u januaru nakon niza erupcija koje su izazvale povremene odrone kamenja sa njegovog kratera. Zajedno sa piroklastičnim tokovima, to jest, lavinama vrućeg kamenja, pepela i gasa.

Upozorenje petog nivoa znači da je u toku eksplozivna i po život opasna erupcija sa smrtonosnom vulkanskom lavom, piroklastičnim tokovima i obilnim otpadom pepela, podseća AP.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

