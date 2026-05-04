Tri godine od krvavog pira! Uroš Blažić ugasio devet života – među žrtvama i dete od 14 godina!

Tri godine od krvavog pira!

Pre tri godine u selima Malo Orašje i Dubona 4. maja, Uroš Blažić ubio je devetoro ljudi, a 12 teško ranio.

Među Blažićevim žrtvama bile su i dve maloletnice. Najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Neki od ranjenih još uvek se nisu oporavili potpuno, a jedan od njih zadobio je trajne posledice – kvadriplegiju i ostao je potpuno nepokretan.

Tog 4. maja 2023. Blažić je pucajući iz automatske puške prvo u Malom Orašju usmrtio N.S. (20), L.M.(19), M.M. (18), A.M. (17) i N.M.(14). Blažićeve žrtve su te noći, 4. maja bile u grupi od dvadesetak mladih okupljenih pored logorske vatre.

Potom je u Duboni ubio brata i sestru M.(22) i K.P.(25) i njihovog druga D.T. (25).

Pedeset dana posle ranjavanja, život je izgubio i P.M.(25) jedan od šestorice ranjenih mladića u Malom Orašju. Tada su teško ranjeni Miloš Jovanović (23), Jovan Ranković (21) i Nemanja Ilić (20), a lakše Aleksa Đorđević (21) i Nikola Mitrović (19).

U Duboni su teško povređeni Nevena Vujić (19) i Ivan Ivković (16) iz Dubone i Andrijana Mitrović (17) i Anđela Stevanović (17) iz Malog Orašja, koje su se te večeri zatekle u Duboni.

Tri godine od krvavog pira!

Među povređenima su bila i četiri radnika. Jovica Stevanović (52) danas je kvadriplegičar, vezan za krevet i invalidska kolica. Teške povrede pretrpeli su i Milomir Mijailović (56) i njegov brat od strica Predrag (54).

Podsetimo, Uroš Blažić (21), osuđen je 12.12.2024. godine pred sudskim većem Specijalnog suda u Beogradu na 20 godina zatvora!

Podsećanja radi, Blažić je izvršio masakr samo 40 sati nakon nezapamćene tragedije u centru Beograda u školi „Vladislav Ribnikar“.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!