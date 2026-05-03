Španski lanac restorana “Mafija sedi za stolom” prinuđen da promeni ime!

Španski lanac restorana “Mafija sedi za stolom” prinuđen je da promeni ime nakon 25 godina zbog pravnog spora koji su pokrenule italijanske vlasti, prenosi danas Mesađero.

Lanac će promeniti ime u “Porodica sedi za stolom”, nakon što je španska služba za patente i robne marke poništila njegov aktuelni naziv, na zahtev italijanske ambasade u Španiji. Zbog toga što je, kako se navodi, suprotan javnom redu i moralu jer sadrži pominjanje kriminalne organizacije.

Kako se navodi, zbog toga je grupacija Lmsslm, osnovana u Saragosi, koja vodi lanac, odlučila da promeni naziv.

Osnivač i generalni direktor Havijer Floristan najavio je da će rebrendiranje biti završeno do kraja maja. A natpisi, meniji i digitalni kanali će se postepeno ažurirati.

Prema Floristanovim rečima, novo ime treba da odražava “suštinu“ poslovnog projekta, distancirajući se od kontroverze koja “ne predstavlja“ identitet lanca.

On je dodao da se promena imena priprema već oko godinu i po dana, a u nju su uključeni zaposleni i nosioci franšize.

Novi brend biće predstavljen 5. maja tokom konvencije kompanije u Saragosi, u Aragonu, dok će prvi objekat pod novim nazivom biti otvoren krajem aprila u Madridu, u naselju Serano.

Grupa, koja takođe obuhvata dva druga formata restorana, Ditaly i La Boutique Trattoria Viajera, prijavila je promet od 135 miliona evra u 2024. godini.

Kompanija je potvrdila svoj plan širenja i ulaganja od 15 miliona evra, koji obuhvata 30 novih lokala u ovoj godini, pored postojeće mreže od 120 objekata koji posluju u Španiji.

Zajecaronline/J.V.

