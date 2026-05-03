Glumica iz serije “101 Dalmatinac”ostavila otiske u Los Anđelesu!

Glen Klouz ima 79 godina i juče je prisustvovala svečanoj ceremoniji uzimanja otisaka ruku u kultnom Kineskom pozorištu u Los Anđelesu, gde je umočila ruke i stopala u beton kao deo prepoznatljive tradicije ove znamenitosti.
Nominovana za Oskara bila je u pratnji svoje ćerke, Eni Stark, koja je takođe dovela Klouz i njenog unuka.
Poznata zvezda serije „Šteta“ nosila je odelo boje žalfije koje se sastojalo od sakoa sa visokim reverom i širokih pantalona. Klouz je dodala bele cipele sa kopčanjem na dugmad, okrugle naočare za sunce i cipele sa remenom. Što se tiče Eni, ona je izabrala maslinastozeleni satenski set sa rol kragnom i odgovarajućom suknjom do poda. Dodatke su joj bile nežne zlatne obruče i ogrlica od lanca.
Vrhunac svega bilo je kada je poznata glumica ostavila i otisak šapice svog psa.
Američka glumica najviše ostala zapamćena po ulozi Kruele De Vil u filmu “101 dalmatinac”.
