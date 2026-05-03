Magično drvo koje donosi uspeh u poslu! Ko ga posadi u dvorištu imaće moć

Magično drvo koje donosi uspeh u poslu!

Ako planirate da ulepšate svoje dvorište, mi imamko predlog za vas! Drvo kedra definitivno je biljka koju morate da imate ovog proleća u svom dvorištu. Veruje se da ima magijske moći i donosi uspeh u poslu.

Savremeni biolozi potvrđuju da kedar ima poseban biološki ritam, sličan ljudskom. Za razliku od drugih drveća, kedar svoju aktivnost prilagođava spoljašnjim uslovima. Na primer, leti je aktivan ujutru kad je oblačno, dok se u sunčanim danima budi u zoru. Odmaranje traje od 15h do 16h, a aktivan je i uveče do 23h, dok noću spava. Zimi je budan, ali sa produženim periodom spavanja.

U Srbiji se atlanski kedar gaji kao dekorativno drvo, ali i kao šumska kultura. Često se sadi u parkovima ili urbanim sredinama zbog svoje lepote, izdržljivosti i pozitivnog uticaja na okolinu.

Drvo kedra u Tolstojevoj ulici, koje je posadio botaničar Josif Pančić 1880. godine, pravi je raritet i pod zaštitom je od 1949. godine.

Prema srednjovekovnoj biljnoj astrologiji, kedar je pod uticajem Saturna i astrološkog znaka Vodolije.

Zbog svoje otpornosti na nepogode, kedar se koristi u raznim ritualima za poslovni uspeh. Kora kedra, koja se koristi i u duhovnoj tradiciji, smatra se zaštitom od zlih duhova, a ulje kedra koristi se u aromaterapiji i kao tamjan u tibetanskim hramovima. U arapskom jeziku, naziv “cedrus” znači moć.

Zajecaronline/informer/J.V.

