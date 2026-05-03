Snima se nastavak filma o Majklu Džeksonu!

Nastavak biografskog filma “Michael” zvanično je u pripremi, potvrdio je izvršni direktor studija Lionsgate.

Film o životu Majkla Džeksona, koji prati njegov put od detinjstva do planetarne slave krajem osamdesetih godina, ostvario je ogroman uspeh na bioskopskim blagajnama. Sa čak 217 miliona dolara zarade tokom premijernog vikenda širom sveta, ostvarenje je postalo jedan od najuspešnijih muzičkih biografskih filmova i nadmašilo rezultate koje je 2019. postigla “Bohemian Rhapsody”.

Iako su se priče o nastavku pojavile odmah nakon premijere, sada je prvi put stigla i zvanična potvrda iz studija.

“Postoji još mnogo priča koje treba ispričati”

Gostujući u podkastu “The Town” kod Meta Belonija, direktor Lionsgatea Adam Fogelson izjavio je da postoji dovoljno materijala za nastavak priče o kralju popa.

– Postoji ogromna količina muzike… i životnih iskustava, nezavisno od svih optužbi, koja bi sama po sebi ispunila više od još jednog celog filma – rekao je Fogelson.

Kao jedan od mogućih događaja koji bi mogao da bude prikazan u nastavku naveo je čuveni nastup Majkla Džeksona na poluvremenu Superboula 1993. godine, koji se i danas smatra jednim od najlegendarnijih muzičkih performansa u istoriji televizije.

Problem predstavlja zauzet raspored reditelja

Ipak, iako je nastavak u planu, tačan početak produkcije još nije definisan. Glavni razlog za to je angažman reditelja prvog dela, Antoine Fuqua, koji trenutno radi na novom projektu za Netfliks sa Denzel Vošington u glavnoj ulozi.

– Još nismo došli do trenutka kada moramo da rešavamo te logističke probleme – objasnio je Fogelson.

Hoće li nastavak otvoriti i najkontroverznije teme?

Jedno od ključnih pitanja koje prati nastavak odnosi se na to da li će novi film obraditi optužbe za seksualno zlostavljanje dece koje su godinama pratile Majkla Džeksona, a koje je pevač tokom života uporno negirao.

Zajecaronline/informer/J.V.

