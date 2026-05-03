Grbavi kit Timi pušten u Severno more nakon što je nedeljama bio nasukan kod Nemačke

Spasilački tim je izvukao grbavog kita uz pomoć barži u Severnom moru koji je bio nasukan u plitkim vodama blizu Nemačke od marta, rekli su očevici.

Kit, koga su nemački mediji nazvali Timi, viđen je kako pliva blizu nemačke obale Baltičkog mora 3. marta, daleko od svog prirodnog staništa u Atlantskom okeanu, prenosi AP.

Zdravstveno stanje sisara se pogoršalo jer se više puta nasukao u plitkim vodama blizu priobalnog grada Vismara. A neuspešni pokušaji da ga navedu ka dubljim morima prenošeni su uživo širom sveta.

Ministar zaštite životne sredine nemačke pokrajine Meklenburg-Zapadna Pomeranija dao je zeleno svetlo za pokušaj spasavanja kita, koji je predložila privatna inicijativa, uprkos nekim upozorenjima naučne zajednice da bi to moglo biti previše za životinju.

Grbavi kit Timi pušten u Severno more

Jens Švark, član privatne inicijative koji je bio na licu mesta, rekao je da je kit pušten oko 9 sati ujutru po lokalnom vremenu 70 kilometara od obale Skagena, u Danskoj.

Snimci dronom prikazali su kita kako pliva i izbacuje vodu blizu barže, mada nije odmah potvrđeno da je životinja zaista Timi. Kako prenosi AP, u javnosti se pojavila debata o tome da li pustiti kita da umre u miru ili da se pomogne u njegovom povratku u Atlantski okean.

Aktivisti su organizovali proteste na plaži u Vismaru pozivajući na njegovo oslobađanje. Dok su drugi podržali nove ideje o tome kako bi kit mogao biti transportovan.

Neki naučnici veruju da je kit tražio plitku vodu jer je bio slab i bio mu je potreban odmor. Veterinari privatne inicijative su, međutim, smatrali da je životinja pogodna za transport.

Pre puštanja, navodno je bio pričvršćen GPS predajnik za praćenje buduće lokacije kita, pišu nemački mediji.

Nije jasno zašto je kit otplivao u Baltičko more, daleko od svog prirodnog staništa u Atlantskom okeanu. Neki stručnjaci kažu da je životinja možda zalutala dok je plivala za jatom haringi ili tokom migracije.

Od tada, sisar se više puta nasukao u plitkoj vodi. Bio je u očiglednoj nevolji, nepravilno je disao i često se jedva kretao danima.

Timi je takođe patio od lošeg stanja kože, povezanog sa niskim sadržajem soli u Baltičkom moru, pa su mu spasioci naneli kilograme cinkove masti.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.