Fudbaleri Crvene zvezde i Olimpijakosa 9. maja obeležavaju 40 godina prijateljstva

Fudbaleri Crvene zvezde i Olimpijakosa će 9. maja, pre i tokom utakmice protiv Novog Pazara, obeležiti veliki jubilej – 40 godina prijateljstva.

„Na utakmici protiv Novog Pazara, 9. maja od 18 časova, obeležićemo 40 godina bratstva sa Olimpijakosom. Četiri decenije neraskidivog prijateljstva tokom kojih su naša grčka braća stajala uz Crvenu zvezdu i srpski narod. Kako u danima radosti, tako i u najtežim vremenima“, stoji u klupskoj objavi.

Podsetili su iz Zvezde na početak prijateljstva i bratstva između dva crveno-bela kluba.

„Postoje utakmice koje se pamte po rezultatu i postoje one koje ostaju zauvek upisane u istoriju zbog poruke koju nose. Upravo jedna takva odigrana je na ‘Marakani’ u vreme kada je podrška značila više od svake pobede. Dolazak grčkog Olimpijakosa u Beograd nije bio samo fudbalski događaj, već snažna poruka zajedništva.

U vremenu delimičnog ukidanja sankcija, upravo je grčki velikan bio prvi koji je došao na Marakanu. Prijateljska utakmica humanitarnog karaktera odigrana je 12. novembra 1994. godine na Marakani, a Crvena zvezda je slavila rezultatom 4:1 golovima dvostrukog strelca Marka Perovića, Darka Kovačevića i Dejana Petkovića“, stoji na sajtu Zvezde.

Zaključuje se na kraju da bratstvo između Crvene zvezde i Olimpijakosa prevazilazi okvire navijačke povezanosti i predstavlja odnos utemeljen na uzajamnom poštovanju i vrednostima koje traju.

„Posle četiri decenije, jasno je da bratstvo između Crvene zvezde i Olimpijakosa nije slučajnost, već trajno opredeljenje da se uvek bude uz prijatelja. Pozivamo sve zvezdaše da na Marakani 9. maja zajedno obeležimo 40 godina neraskidive veze sa našim grčkim prijateljima i uživamo u još jednoj sjajnoj atmosferi“, zaključuju sa „Marakane“.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.