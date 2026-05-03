Zaječar će i ovog proleća biti dečja pozorišna prestonica, počinje 16. POZORIŠNI FESTIVAL

Počinje 16. POZORIŠNI FESTIVAL!

Na radost dece, a i roditelja, od 7. do 12. maja, na maloj pozorišnoj sceni u Centru za kulturu u Кotlujevcu, biće organizovan 16. Pozorišni festival namenjen najmlađima,

Publika će videti šest najboljih predstava za decu iz ovogodišnje produkcije profesionalnih pozorišta Srbije.

Festival će otvoriti pozorišni komad „ U našega cara konjski zubić“, Pozorišta Pan teatar iz Beograda, a najmlađa publika i njihovi pratioci uživaće i u predstavama za decu: „Pipi i Pan u potrazi za Crvenkapom“, MonikArta iz Beograda, zatim „Put po svetu na trotinetu” Pozorišta lutaka Niš, „Plaža” Dečjeg pozorišta iz Subotice i „Čarobnjak iz Oza” Narodnog pozorišta Priština.

U čast nagrađenih biće odigrana predstava „Pepeljuga“ Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“.

Cena kompeta karata za šest predstava je 2000 dinara.

Informacije i rezervacije na biletari u Kotlujevcu ili na broj telefona 019/425-426

Od ponedeljka 4. maja do kraja Festivala, radno vreme biletare je od 9 do 20.00 sati.

