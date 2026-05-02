Prestonica senfa: Istorija, vino i gastronomija na sat i po od Pariza

Na listi evropskih gradova koje vredi obići trebalo bi da se nađe i Dižon – šarmantna prestonica francuske regije Burgonja i departmana Zlatna obala.

Dižon nudi spoj vrhunske gastronomije, bogate istorije i autentičnog francuskog duha, a uz sve to je izuzetno dostupan – smešten je na samo sat i po vožnje brzim vozom od Pariza. Ovo je grad u kome su senf i crna ribizla podignuti na nivo umetnosti, a vino i kamen svake ulice pričaju vekovnu priču.

Grad nepogrešivih ukusa

Dižonski senf nastao je još u srednjem veku, kada su lokalni proizvođači počeli da usavršavaju tehniku mešanja samlevenih semenki slačice s kiselinom od zelenog grožđa, umesto tradicionalnog sirćeta.

Ova formula dala je glatkiji, sofisticiraniji ukus koji je brzo stekao popularnost, prvo među plemstvom, a zatim i širom Evrope. Do danas, ovaj recept ostaje simbol francuskog gastronomskog nasleđa.

Prestonica senfa

Osim senfa, Dižon nudi bogat spektar lokalnih specijaliteta – od kremastih sireva i tradicionalnih jela s vinom do neizostavnih gulaša poput boeuf bourguignona.

Tržni centri i restorani prepuni su svežih sastojaka, a u obrocima se ovde uživa – svaki zalogaj nosi priču, ritam i poštovanje prema hrani. Bilo da ručavate u bistroima sa stolnjacima na kockice ili u restoranima sa zvezdicama, u Dižonu je ukus uvek – nepogrešiv.

Sve vrvi od kulture i života

Iako duboko ukorenjen u srednjovekovnu prošlost, Dižon danas živi punim plućima kao savremeni grad sa bogatim kulturnim sadržajem i živom umetničkom scenom. Njegovi muzeji, među kojima se izdvaja Muzej lepih umetnosti smešten u nekadašnjoj palati vojvoda od Burgonje. Čuvaju neka od najvrednijih umetničkih dela severne Francuske, ali i privlače savremene postavke i internacionalne izložbe.

Grad u kome je rođen Ajfel

Malo ko zna da je upravo u Dižonu rođen Gistav Ajfel, čuveni konstruktor koji je svetu podario Ajfelovu kulu, simbol Pariza i cele Francuske. Pre nego što je dizajnirao to svetsko čudo, Ajfel je projektovao i gradsku pijacu u Dižonu. Ostavljajući tako pečat i u svom rodnom mestu. Ova veza s jednim od najpoznatijih imena francuske istorije dodatno pojačava značaj Dižona kao mesta koje je iznedrilo umetnost, nauku i arhitekturu.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

