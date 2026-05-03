Tradicionalni memorijalni turnir “Živite” biće održan 4. maja na stadionu Ravni Gaj u Malom Orašju za tragično nastradale u masakru u Malom Orašju i Duboni koji se desio 4. maja 2023. godine.

Kako su saopštili organizatori, program sećanja počinje u 11 časova, dok utakmice počinju u 12 časova.

– Ovaj događaj okuplja lokalnu zajednicu, prijatelje, brojne fudbalske legende, kao i goste iz sveta sporta i kulture, kako bi sportom, zajedništvom i pozitivnim duhom odali počast onima kojih više nema, a koji zauvek žive u našim srcima – stoji u saopštenju organizatora.

Turnir zajedno organizuju roditelji stradalih, Fudbalski klub Ravni Gaj i Fondacija “Angelina”.

Na kraju saopštenja organizatora se ističe da će događaj prisustvom podržati i generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko, predsednik Fudbalskog saveza Beograda Nikola Lazetić, potpredsednik za sportska pitanja FK Partizan Predrag Mijatović, kao i predsednik FK Crvena zvezda Svetozar Mijailović.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

