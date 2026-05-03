Simeoneovo carstvo nekretnina – 180-stanova i 7 zgrada!

Argentinac Dijego Simeone, šef stručnog štaba Atletiko Madrida, odavno slovi za najplaćenijeg fudbalskog trenera na svetu, a plata koju prima strateg „jorgandžija“ procenjena je na između 30 i 34 miliona evra godišnje.

Taj podatak nije ga sprečio da zarađuje i na druge načine. Španski sajt „elespanol.com“, prenosi Sport klub, izneo je podatke iz trgovačkog registra, odnosno bogatstvo Argentinca u nekretninama.

Zajedno sa suprugom Karlom Perejrom stvorio je mrežu nekretnina sa epicentrom u Madridu koja već broji 180 stanova i sedam zgrada u vlasništvu bračnog para.

Simeoneovo carstvo nekretnina

Epicentar tog imperijuma je društvo „Karpersim SL“ koje kanališe veći deo njihovih investicija u stambene objekte i koje se konsolidovalo kao najmoćnija poslovna grana Simeoneovih.

Prema dostupnim podacima, kompanija dostiže skoro 40 miliona evra u aktivama, sa blizu 13,8 miliona evidentiranih kao investicije u nekretnine i više od 19 miliona u materijalnim sredstvima. Ciframa koje ilustruju do koje mere su se kladili na pretvaranje prihoda od fudbala u dugoročnu imovinu.

Kapital od 20 miliona evra

Većina stanova i garsonjera raspoređena je po centru Madrida i komercijalizuje se kroz platformu za izdavanje. Odnosno mobilnu aplikaciju kompanije, koja im omogućava potpunu kontrolu nad nekretninama.

Firma čiji su vlasnici popularni Čolo i njegova supruga kupuju stanove na dobrim lokacijama, renoviraju ih i izlaze na tržište sa homogenim imidžom, orijentisani na studente, menadžere i turiste srednjeg do visokog profila.

Rezultat je vidljiv u brojkama. Promet u 2024. – praktično sav prihod od kirija – utrostručio se u odnosu na prethodnu godinu i premašio 330.000 evra, sa neto kapitalom blizu 20 miliona, koji je u potpunosti obezbedila porodica.

Zajecaronline/sport.org/J.V.

