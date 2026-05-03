Malo ko zna za ovu zemlju! Turisti je zaobilaze u širokom luku, a krije pravo bogatstvo!

Malo ko zna za ovu zemlju!

Sve veći broj popularnih destinacija za odmor postaje finansijski nedostupan za mnoge putnike, posebno u Evropi. Ipak, i dalje postoje mesta koja nude pristupačan i drugačiji turistički doživljaj, daleko od masovnog turizma. E pa upravo to je Moldavija, mala država u istočnoj Evropi koja se retko nalazi na listama želja turista. Iako je često zapostavljena, ova destinacija nudi zanimljiv spoj kulture, prirode i povoljnih cena.

Neotkrivena evropska destinacija

Moldavija se nalazi između Rumunije i Ukrajine i godišnje je poseti relativno mali broj turista. Većina dolazi u glavni grad Kišinjev, koji kombinuje staru i sovjetsku arhitekturu.

Centar grada je kompaktan i prepun zelenila, što ga čini pogodnim za šetnje i lagano razgledanje. Uprkos skromnoj poseti, grad nudi bogat kulturni sadržaj.

Vino, kultura i povoljne cene

Kišinjev ima brojne kulturne znamenitosti, uključujući katedralu sa bogatim ukrasima i freskama, kao i Nacionalni istorijski muzej koji prikazuje istoriju zemlje.

Jedna od najvećih atrakcija u zemlji je vinski podrum Mileštii Mici, koji se smatra najvećim na svetu i prostire se kroz desetine kilometara podzemnih tunela.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

