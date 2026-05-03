Ostrva koja malo ko posećuje i priroda koja oduzima dah!

U samom srcu Tihog okeana nalaze se Maršalska ostrva, jedno od najudaljenijih i najmanje naseljenih ostrvskih država na svetu. Ovaj arhipelag od više od hiljadu ostrva i atola poznat je po kristalno čistoj vodi, belim plažama i gotovo nestvarnom miru koji vlada daleko od masovnog turizma.

Iako geografski izolovana, ova destinacija sve više privlači putnike željne autentičnog iskustva, ronjenja i netaknute prirode. Glavni grad Madžuro predstavlja ulaznu tačku u ovaj pacifički svet, gde se moderni život i tradicionalna ostrvska kultura prepliću u jedinstvenu celinu.

Maršalska ostrva su posebno poznata po bogatom podvodnom svetu i izuzetno čistim lagunama koje nude idealne uslove za ronjenje. Korali, tropske ribe i brodolomi iz Drugog svetskog rata čine ovo područje jednim od interesantnijih u Pacifiku za istraživanje pod morem.

Na kopnu dominiraju mir i jednostavan način života, bez velikih hotelskih kompleksa i urbanog haosa. Posetioci najčešće borave u manjim smeštajima ili lokalnim pansionima, što dodatno doprinosi osećaju autentičnog boravka u prirodnom okruženju.

Put iz Srbije i okvirne cene

Putovanje iz Srbije do Maršalskih ostrva ne postoji kao direktna linija, već se odvija uz nekoliko presedanja, najčešće preko evropskih čvorišta i zatim preko SAD ili drugih pacifičkih destinacija. Ukupno putovanje obično traje više od 24 sata, u zavisnosti od rute i čekanja između letova.

Cene avionskih karata iz Srbije do Maršalskih ostrva najčešće se kreću od oko 1.500 do 2.500 evra u ekonomnoj klasi, dok u sezoni mogu biti i više. Za aranžman od 10 dana, koji uključuje let i smeštaj, potrebno je izdvojiti okvirno između 3.000 i 5.000 evra po osobi, u zavisnosti od nivoa hotela i organizacije putovanja.

Zajecaronline/24sedam/J.V.

