POTRESNA ISPOVEST UDOVICE MILORADA MANDIĆA MANDE! Glumica otkrila sa kakvim problemima se suočava: „Imam maglu u glavi“

Glumica i supruga pokojnog glumca Milorada Mandića Mande , Anja Mandić , gostovala je u jednom podkastu gde je otvoreno govorila o svakodnevnim izazovima i borbi sa zaboravnošću.

U vremenu kada su ljudi sve više opterećeni brzim tempom života i brojnim informacijama, Anja je iskreno priznala da je i sama počela da primećuje probleme sa pamćenjem, zbog čega je morala da pronađe jednostavnije rešenje za organizaciju dana.

Umesto da se oslanja isključivo na moderne aplikacije, glumica je razvila neobičan, ali veoma praktičan sistem.

„Počela sam samoj sebi da šaljem poruke na moj broj mobilnog, sms poruke, šta treba da kupim i šta treba da uradim. Jer mi se desi da i ako zapišem u kalendaru telefona ja odem na maj mesec, na jun i kao iznenadim se u nekom trenutku. To je počelo da me nervira. Ja rekoh: ‘Bože, imam tu maglu u glavi’“, rekla je Anja u podcastu „Moje najbolje godine – To sam ja“!

